Україна запровадила санкції проти російських спортсменів та компаній, що повʼязані з Євгеном Пригожиним

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Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими запроваджуються санкцій щодо росіян, причетних до викрадення українських дітей, представників російської сфери спорту, «які намагаються поставити спорт на службу агресії» та росіян, повʼязаних із приватними військовими компаніями.

Відповідні укази є на сайті Офісу президента.

Повʼязані з приватними військовими компаніями:

Холдинг «Конкорд» — належить власнику «ПВК Вагнера» Євгену Пригожину, до нього входить збройне формування «Група Вагнер»;

компанія Пригожина Aurum — займалась прокатом фільмів;

«Агат» — дочірнє підприємство «Конкорда»;

«Магазин купців Єлісеєвих» — належить дружині Євгена Пригожина;

доньки Пригожина: Катерина, Поліна та Вероніка;

Катерина Рослікова — власниця компанії Пригожина «Комбінат харчування «Конкорд»;

Анастасія Балабаєва — генеральний директор російської компанії, підконтрольної Павлу Пригожину (син Євгена Пригожина);

Спортсмени:

Ісінбаєва Олена — легкоатлетка, олімпійська чемпіонка, член Міжнародного олімпійського комітету;

Попов Олександр — плавець та почесний член Міжнародного олімпійського комітету;

Смирнов Віталій — президент Олімпійського комітету;

Тарпищев Шаміль — тенісист, тренер, президент Федерації тенісу рф та член Міжнародного олімпійського комітету.

Причетні до викрадення українських дітей: