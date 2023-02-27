Україна запровадила санкції проти російських спортсменів та компаній, що повʼязані з Євгеном Пригожиним
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)
Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими запроваджуються санкцій щодо росіян, причетних до викрадення українських дітей, представників російської сфери спорту, «які намагаються поставити спорт на службу агресії» та росіян, повʼязаних із приватними військовими компаніями.
Відповідні укази є на сайті Офісу президента.
Повʼязані з приватними військовими компаніями:
- Холдинг «Конкорд» — належить власнику «ПВК Вагнера» Євгену Пригожину, до нього входить збройне формування «Група Вагнер»;
- компанія Пригожина Aurum — займалась прокатом фільмів;
- «Агат» — дочірнє підприємство «Конкорда»;
- «Магазин купців Єлісеєвих» — належить дружині Євгена Пригожина;
- доньки Пригожина: Катерина, Поліна та Вероніка;
- Катерина Рослікова — власниця компанії Пригожина «Комбінат харчування «Конкорд»;
- Анастасія Балабаєва — генеральний директор російської компанії, підконтрольної Павлу Пригожину (син Євгена Пригожина);
Спортсмени:
- Ісінбаєва Олена — легкоатлетка, олімпійська чемпіонка, член Міжнародного олімпійського комітету;
- Попов Олександр — плавець та почесний член Міжнародного олімпійського комітету;
- Смирнов Віталій — президент Олімпійського комітету;
- Тарпищев Шаміль — тенісист, тренер, президент Федерації тенісу рф та член Міжнародного олімпійського комітету.
Причетні до викрадення українських дітей:
- регіональні чиновники та депутати;
- регіональні Уповноважені з питань прав дитини та їхні «колеги» з окупованого Криму;
- Соловйов Антон — депутат партії путіна, займався нелегальним перевезенням українських дітей до росії та їхнім усиновленням російськими сімʼями;
- Савчук Павло — очільник російського Червоного Хреста;
- Благодійний фонд допомоги людям, що потрапили у важку життєву ситуацію «Гольфстрім»;
- Загальноросійський громадський рух «Народний фронт «За росію»;
- Організація підтримки гуманітарних програм «Російська гуманітарна місія»;
- Організація «Нікея»;
- Російський Червоний Хрест;
- Всеросійська громадська молодіжна організація «Всеросійський студентський корпус рятувальників»;
- Організація «Дім для мами».