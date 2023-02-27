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Україна запровадила санкції проти російських спортсменів та компаній, що повʼязані з Євгеном Пригожиним

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими запроваджуються санкцій щодо росіян, причетних до викрадення українських дітей, представників російської сфери спорту, «які намагаються поставити спорт на службу агресії» та росіян, повʼязаних із приватними військовими компаніями.

Відповідні укази є на сайті Офісу президента.

Повʼязані з приватними військовими компаніями:

Спортсмени:

Причетні до викрадення українських дітей: