Чоловік із Каліфорнії встановив світовий рекорд. Він ходив до Діснейленду майже 3 тисячі днів поспіль

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Американець Джефф Рейц встановив світовий рекорд — щодня протягом восьми років трьох місяців та 13 днів він відвідував Діснейленд у штаті Каліфорнія.

Про це повідомляє The Guardian.

У Книзі рекордів Гіннеса він опинився за найбільшу кількість послідовних відвідувань Діснейленду.

У 2012 році Джефф Рейц почав щодня відвідувати Діснейленд з річним абонементом. Чоловік став місцевою знаменитістю, у нього брали автографи, з ним фотографувалися та знайомилися працівники парку. Він цікавився, чи є світовий рекорд Гіннеса за кількістю послідовних відвідувань Діснейленду. Зрештою, він ходив до Діснейленду 2 995 днів поспіль, аж поки 14 березня 2020 року парк надовго закрили через пандемію.

У якийсь момент Діснейленд подарував йому подарунковий кошик та сертифікат, який оголошує його почесним громадянином парку. Парк також влаштував йому святкову вечерю й подарував спеціальний рюкзак.