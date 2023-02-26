У Польщі зіткнулися два мікроавтобуси з українцями, 5 жінок госпіталізували
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- Ангеліна Шеремет
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У Польщі біля міста Радимно, неподалік прикордонного переходу Корчова, зіткнулися два мікроавтобуси — в них їхало 12 українців, пʼять із них госпіталізували.
Про це 26 лютого повідомила станція швидкої допомоги в Перемишлі.
Постраждалих доправили до лікарень Перемишля та Ярослава, серед них одна дитина.
Польський телеканал RMF24 уточнює, що обидва водії були тверезими, причини аварії наразі зʼясовують, а життю постраждалих нічого не загрожує.