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Генштаб ЗСУ: Українська армія ліквідувала ще 660 окупантів і шість російських танків

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Українські військові за минулу добу, 25 лютого, знищили 660 російських окупантів. Загальна кількісь втрат росії зросла до 148 тисяч.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Також українська армія знищила шість танків і шість бойових броньованих машин. Крім цього, вона також ліквідувала сім артилерійських систем.

Українські військові також збили два російські безпілотники оперативно-тактичного рівня.