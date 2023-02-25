Гватемала стала першою країною Латинської Америки, яка долучилася до створення Спецтрибуналу
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- Костя Андрейковець
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Гватемала стала першою країною Латинської Америки, яка підтримає створення Спецтрибуналу над росією за злочини проти України.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся в Нью-Йорку з колегою Маріо Адольфо Букаро Флоресом. Сторони обговорили спільні зусилля для притягнення росії до відповідальності та домовились, що Гватемала ввійде до Основної групи зі створення Спеціального трибуналу.
- Європарламент, Парламентська асамбля Ради Європи, НАТО та ОБСЄ, а також 11 держав підтримують створення Спецтрибуналу. Франція з іншими європейськими країнами вже розпочала роботу з його створення.