Гватемала стала першою країною Латинської Америки, яка долучилася до створення Спецтрибуналу

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Гватемала стала першою країною Латинської Америки, яка підтримає створення Спецтрибуналу над росією за злочини проти України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся в Нью-Йорку з колегою Маріо Адольфо Букаро Флоресом. Сторони обговорили спільні зусилля для притягнення росії до відповідальності та домовились, що Гватемала ввійде до Основної групи зі створення Спеціального трибуналу.