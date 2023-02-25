CNN і WSJ: Китай розглядає поставки безпілотників і боєприпасів росії, у Пекін їде Лукашенко
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Уряд Китаю розглядає можливість передачі росії безпілотників і боєприпасів для війни в Україні.
Про це з посиланням на дані розвідки та джерела пишуть CNN і The Wall Street Journal.
Наразі тривають переговори щодо ціни та обсягів поставок. Ці обговорення тривають уже кілька місяців. Пекін поки що не ухвалив остаточного рішення, однак дані вказують на те, що китайська сторона схиляється до цього.
У суботу, 25 лютого, на сайті президента Білорусі Олександра Лукашенка, який зробив свою країну плацдармом для російських військ, зʼявилося офіційне повідомлення про те, що з 28 лютого до 2 березня він буде в Пекіні. Візит подається як вибудова багаторічного курсу дружби та співробітництва. Імовірно, Лукашенко сприятиме питанню надання росії озброєння.
- Напередодні видання Der Spiegel писало, що росія веде перемовини з Китаєм про поставки летального озброєння і партії зі ста дронів-камікадзе ZT-180, які здатні нести боєголовку масою від 35 до 50 кг. Ці дрони схожі на іранські Shahed-136.
- Представник Міністерства закордонних справ Китаю це заперечував і стверджував, що КНР не продає зброю країнам, які воюють.