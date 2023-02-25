CNN і WSJ: Китай розглядає поставки безпілотників і боєприпасів росії, у Пекін їде Лукашенко

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Уряд Китаю розглядає можливість передачі росії безпілотників і боєприпасів для війни в Україні.

Про це з посиланням на дані розвідки та джерела пишуть CNN і The Wall Street Journal.

Наразі тривають переговори щодо ціни та обсягів поставок. Ці обговорення тривають уже кілька місяців. Пекін поки що не ухвалив остаточного рішення, однак дані вказують на те, що китайська сторона схиляється до цього.

У суботу, 25 лютого, на сайті президента Білорусі Олександра Лукашенка, який зробив свою країну плацдармом для російських військ, зʼявилося офіційне повідомлення про те, що з 28 лютого до 2 березня він буде в Пекіні. Візит подається як вибудова багаторічного курсу дружби та співробітництва. Імовірно, Лукашенко сприятиме питанню надання росії озброєння.