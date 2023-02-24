Канада передасть Україні ще чотири танки Leopard і оголосила про нові санкції проти росії

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UN Women / Flickr

Канада передасть Україні ще чотири танки Leopard 2 (загалом вісім) та запроваджує нові санкції проти росії.

Про це 24 лютого оголосив премʼєр-міністр Джастін Трюдо.

Також Канада передасть одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину і понад пʼять тисяч 155-мм боєприпасів.

Канада також запроваджує санкції щодо 122 фізичних та 13 юридичних осіб, зокрема проти депутатів нижньої палати російського парламенту. Під санкції також потрапили російські віцепремʼєр-міністри, міністри та інші особи в адміністрації путіна і російські військові, а також члени їхніх сімей, які раніше потрапили під санкції (зокрема у списку Світлана та Ілля Медведєви — дружина та син Дмитра Медведєва).

«Коли путін розпочав свою агресивну війну, він зробив серйозний прорахунок. Він недооцінив українців і недооцінив солідарність їхніх друзів у всьому світі. Путін небезпечний, але боягузливий та слабкий», — сказав Трюдо.