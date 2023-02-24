Повітряні сили оголошують набір курсантів для навчання на системах IRIS-T, NASAMS і Patriot

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Повітряні сили України оголошують набір курсантів для навчання на зенітних ракетних системах IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T.

Про це Командування оголосило 24 лютого.

Систем ППО ставатиме дедалі більше, а згодом вони повністю замінять старий парк радянської техніки. «Саме тому Повітряним силам потрібні вмотивовані захисники та захисниці, здатні опанувати цю зброю і стати на оборону країни. Це майданчик для перспективної та високооплачуваної служби», — заявили в Командуванні.

Курсантів набирають у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Наразі військовий виш розосереджений по всій Україні, але навчання відбувається як в Україні, і за кордоном. У період воєнного часу туди можна вступити за спрощеною процедурою.

Наразі військові та викладачі проходять відповідне навчання з експлуатації та бойового застосування сучасних зенітно-ракетних комплексів у кількох країнах Європи й у США. Утім, не за горами той час, коли спеціалістів з управління складними системами ППО готуватимуть в Україні.