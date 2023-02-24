Канада виділила Україні новий пакет допомоги на понад $32 мільйони

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Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила, що її країна виділяє понад $32 мільйони на підтримку подальшого зміцнення безпеки та стабілізації України.

З них $7,5 мільйона витратять на розмінування українських територій, понад $13 мільйонів — на заходи із забезпечення підзвітності, зокрема на протидію сексуальному насильству під час війни. Понад $12 мільйонів піде на протидію хімічним, біологічним, радіологічним і ядерним загрозам.

Крім того, Канада приєдналася до Консультативної групи з питань жорстоких злочинів в Україні (ACA). Її створили Європейський Союз, США та Велика Британія у травні 2022 року для координації зусиль із притягнення до відповідальності росіян за воєнні злочини.

«Сьогодні світ відзначає руйнівну віху — один рік від моменту незаконного та невиправданого повномасштабного вторгнення росії в Україну. Цілий рік Канада та міжнародна спільнота як ніколи раніше гуртувалися, щоб підтримати стійкість України перед лицем агресії президента путіна. Підтримка Канадою суверенітету України непохитна. Ми не відступимося, доки росія не відповість за свої злочини», — заявила Мелані Жолі.