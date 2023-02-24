Нацбанк запускає проєкт «Лютий донат» і збирає на дрони-розвідники «Чаклун»

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Національний банк України до річниці війни запускає проєкт «Лютий донат». Українцям пропонують задонатити 300 гривень на дрони-розвідники «Чаклун».

Про це НБУ оголосив 24 лютого.

Із 24 лютого до 5 березня тут можна зробити донат для Збройних сил України та виграти один із 24 подарунків. Серед призів, зокрема, монети та банкноти з підписами президента України Володимира Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського і командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

Під час донату треба вказати прізвище, імʼя, по-батькові та номер телефону, за яким організатори звʼяжуться в разі виграшу. Усі донати одразу потрапляють на спеціальний рахунок НБУ для потреб ЗСУ.

Один набір памʼятних монет гарантовано отримає учасник, який задонатить найбільшу суму одним платежем. Якщо буде кілька однакових найбільших донатів, набір монет розіграють серед тих, хто їх надіслав.