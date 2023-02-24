Інститут масової інформації: Від початку 2023 року через війну загинули 48 медійників
- Автор:
- Анна Холоднова
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Engin_Akyurt \ pixabay
Інститут масової інформації задокументував 497 випадків, коли росіяни цілеспрямовано обстрілювали телевежі, убивали журналістів, піддавали їх тортурам, спеціально переслідували та утримували в заручниках.
Про це заявила виконавча директорка Інституту Оксана Романюк на брифінгу в медіацентрі «Україна — Укрінформ».
За її словами, тільки від початку 2023 року загинули 48 працівників медіа, з них восьмеро — під час виконання професійних обовʼязків. Решта загинули або в лавах ЗСУ, або через тортури чи обстріли.
- «Репортери без кордонів» у звіті за 2022 рік зазначали, що росія залишається найбільш небезпечною для журналістів країною в Європі: за останні 20 років саме в рф їх загинуло найбільше — 25 журналістів. Україна на другому місці в цьому рейтингу: від 24 лютого загинули 8 журналістів, за попередні 19 років — 12. На третьому місці Туреччина.