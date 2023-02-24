Інститут масової інформації: Від початку 2023 року через війну загинули 48 медійників

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Engin_Akyurt \ pixabay

Інститут масової інформації задокументував 497 випадків, коли росіяни цілеспрямовано обстрілювали телевежі, убивали журналістів, піддавали їх тортурам, спеціально переслідували та утримували в заручниках.

Про це заявила виконавча директорка Інституту Оксана Романюк на брифінгу в медіацентрі «Україна — Укрінформ».

За її словами, тільки від початку 2023 року загинули 48 працівників медіа, з них восьмеро — під час виконання професійних обовʼязків. Решта загинули або в лавах ЗСУ, або через тортури чи обстріли.