Німецькі ЗМІ повідомили, що Китай планує передати росії партію дронів-камікадзе. Пекін усе спростовує і називає дезінформацією
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Alex Twose / Flickr
Росія нібито веде перемовини з Китаєм про поставки летального озброєння. Там хочуть закупити пробну партію зі ста дронів-камікадзе ZT-180, які здатні нести боєголовку масою від 35 до 50 кг.
Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel із посиланням на власні джерела.
Такі дрони є аналогом іранських Shahed-136. Росія, скоріше за все, отримає замовлення до квітня цього року безпосередньо від виробника Xiʼan Bingo Intelligent Aviation Technology.
Надалі компанія планує постачати рф компоненти та технології для налагодження виробництва бойових безпілотників.
Водночас у Китаї це офіційно спростували. Речник МЗС Ван Веньбінь наголосив, що Китай дотримується «відповідального підходу» до військового експорту і не продає зброю у зони конфлікту.
«Те, що я знаю, останнім часом було багато дезінформації про китайську сторону в цьому плані», — пояснив він.
- Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало «мирний план» врегулювання війни рф проти України. «Мирний план» Китаю містить 12 принципів, які, на переконання авторів, мають сприяти закінченню війни рф проти України. Однак саме слово «війна» в документі не згадується — в англійській версії документа автори використовують слова «конфлікт» і «українська криза».