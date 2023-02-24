Генштаб: Окупанти втратили в Україні вбитими ще 970 військових і 13 танків

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Генштаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати військ росії станом на 24 грудня — в річницю вторгнення військ росії в Україну.

За минулу добу окупанти втратили вбитими ще приблизно 970 військових, 13 танків, сім бронемашин, 11 артилерійських систем та три РСЗВ, девʼять одиниць автотехніки, чотири безпілотники та три системи ППО.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі: