Нова Зеландія розширила санкції проти росії

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У річницю повномасштабного вторгнення росіян в Україну Нова Зеландія застосувала ще більше санкцій проти Кремля.

Про це повідомило МЗС країни.

До санкційних списків додали 87 осіб із російської політичної та військової еліти за матеріальну чи стратегічну підтримку незаконного вторгнення росії в Україну.

Перші санкції за повномасштабне вторгнення Нова Зеландія застосувала 9 березня 2022 року.

Санкції передбачають заборону на подорожі, замороження активів, заборону на отримання росіянами певних послуг, експортні та імпортні обмеження.