Китай представив свій «мирний план» припинення війни в Україні
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Reuters
Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало «мирний план» врегулювання війни рф проти України. Пекін закликає до переговорів.
- до припинення вогню та бойових дій;
- усі сторони забезпечити експорт продовольства у межах «зернового коридору»;
- усі сторони повинні протистояти перетворенню світової економіки на зброю;
- припинити запровадження односторонніх санкцій;
- уникати подальшої ескалації кризи та виходу її з-під контролю;
- до якнайшвидшого відновлення діалогу між рф та Україною;
- до поваги до законних інтересів у сфері безпеки всіх країн;
- міжнародне співтовариство взяти участь у реконструкції зони конфлікту;
- протидіяти застосуванню чи загрозі застосування ядерної зброї;
- врегулювати гуманітарну кризу та запобігти її розростанню.
«Безпека регіону не повинна досягатися зміцненням або розширенням військових блоків. Законні інтереси безпеки і занепокоєння всіх країн слід сприймати серйозно і належним чином розглядати. Немає простого розвʼязання складної проблеми. Усі сторони повинні, слідуючи баченню загальної, всеосяжної, кооперативної та стійкої безпеки та памʼятаючи про довгостроковий мир та стабільність у світі, сприяти формуванню збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки», — сказано в повідомленні.