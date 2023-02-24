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Китай представив свій «мирний план» припинення війни в Україні

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Reuters

Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало «мирний план» врегулювання війни рф проти України. Пекін закликає до переговорів.

У документі Китай закликав:

«Безпека регіону не повинна досягатися зміцненням або розширенням військових блоків. Законні інтереси безпеки і занепокоєння всіх країн слід сприймати серйозно і належним чином розглядати. Немає простого розвʼязання складної проблеми. Усі сторони повинні, слідуючи баченню загальної, всеосяжної, кооперативної та стійкої безпеки та памʼятаючи про довгостроковий мир та стабільність у світі, сприяти формуванню збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки», — сказано в повідомленні.