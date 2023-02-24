Китай представив свій «мирний план» припинення війни в Україні

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Reuters

Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало «мирний план» врегулювання війни рф проти України. Пекін закликає до переговорів.

У документі Китай закликав:

до припинення вогню та бойових дій;

усі сторони забезпечити експорт продовольства у межах «зернового коридору»;

усі сторони повинні протистояти перетворенню світової економіки на зброю;

припинити запровадження односторонніх санкцій;

уникати подальшої ескалації кризи та виходу її з-під контролю;

до якнайшвидшого відновлення діалогу між рф та Україною;

до поваги до законних інтересів у сфері безпеки всіх країн;

міжнародне співтовариство взяти участь у реконструкції зони конфлікту;

протидіяти застосуванню чи загрозі застосування ядерної зброї;

врегулювати гуманітарну кризу та запобігти її розростанню.

«Безпека регіону не повинна досягатися зміцненням або розширенням військових блоків. Законні інтереси безпеки і занепокоєння всіх країн слід сприймати серйозно і належним чином розглядати. Немає простого розвʼязання складної проблеми. Усі сторони повинні, слідуючи баченню загальної, всеосяжної, кооперативної та стійкої безпеки та памʼятаючи про довгостроковий мир та стабільність у світі, сприяти формуванню збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки», — сказано в повідомленні.