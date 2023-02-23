Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію, яка закликає росію негайно вивести війська з України

Новини

Facebook / Oleg Nikolenko

Генеральна асамблея ООН проголосувала за резолюцію «Принципи Статуту Організації Обʼєднаних Націй, що лежать в основі досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні».

Голосування відбулось 23 лютого.

За — 141 голос, проти — 7 (росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі), 32 країни утримались.

Цю резолюцію запропонувала Україна. У ній вона закликає рф зупинити бойові дії та вивести свої війська з України, а також закріплює основні положення формули миру, яку запропонував президент Володимир Зеленський.