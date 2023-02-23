У французькому винограднику виявили 200-метровий метеоритний кратер. У ньому знайшли мікроалмази

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Поблизу міста Безьє на півдні Франції виявили стародавній кратер, який утворився внаслідок падіння метеорита.

Про це пише Sci.News.

Кратер, офіційно відомий як le Clot, діаметром близько 220 метрів і глибиною 30 метрів розташований на території виноградника Domaine du Meteore. Коли саме він утворився — невідомо.

У 1950-х роках науковці припустили, що цей кратер виник від удару, через його форму та сильну магнітну аномалію. Однак за кілька років їхні колеги відкинули цю гіпотезу.

Тепер вчені знову проаналізували аномалію і підтвердили теорію 1950-х. Дослідники виявили, що магнітне поле Землі у кратері трохи слабше, ніж навколо нього. Це типово для ударних кратерів.

За допомогою сильних магнітів, прикріплених до пластини, у кратері виявили крихітні сфери з оксиду заліза, а також численні мікроалмази, які утворилися через високий тиск під час удару метеорита.