Reuters: Німеччина планує контролювати експорт підсанкційних товарів до деяких третіх країн
- Автор:
- Анна Холоднова
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Herman / Flickr
Міністерство економіки Німеччини хоче адаптувати правила всередині країни та норми Європейського Союзу так, щоб важливі для російської військової галузі товари потрапляли до певних третіх держав лише за наявності декларацій про кінцеве використання.
Про це пише Reuters.
За даними агентства, німецьке відомство підготувало план із 10 пунктів, як завадити росії обходити санкції.
Згідно з документом, відомство хоче переконатися, що «умисне порушення обовʼязку подавати правдиві сертифікати кінцевого використання буде кримінальним злочином у всій Європі».
«Ми рішуче виступаємо за створення на рівні ЄС нормативно-правової бази для стимулювання взаємодії юрисдикцій, які наразі не співпрацюють», — заявили в Міністерстві економіки Німеччини.
- Презентуючи офіційну пропозицію щодо десятого пакета санкцій проти росії, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що ЄС уперше хоче додати структури третіх країн, які росія використовує для обходу санкцій. Ідеться, зокрема, про сім іранських структур.
- Єврокомісія також пропонує подальші експортні заборони, які коштуватимуть рф понад €11 мільярдів і позбавлять її економіку критичних технологій та промислової продукції. Ідеться про товари, які росія не зможе отримати з інших країн: електроніку, спеціальні транспортні засоби, частини машин, запчастини для вантажівок і літаків, товари для будівельного сектора, які можуть використовувати російські військові.