Reuters: Німеччина планує контролювати експорт підсанкційних товарів до деяких третіх країн

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Міністерство економіки Німеччини хоче адаптувати правила всередині країни та норми Європейського Союзу так, щоб важливі для російської військової галузі товари потрапляли до певних третіх держав лише за наявності декларацій про кінцеве використання.

Про це пише Reuters.

За даними агентства, німецьке відомство підготувало план із 10 пунктів, як завадити росії обходити санкції.

Згідно з документом, відомство хоче переконатися, що «умисне порушення обовʼязку подавати правдиві сертифікати кінцевого використання буде кримінальним злочином у всій Європі».

«Ми рішуче виступаємо за створення на рівні ЄС нормативно-правової бази для стимулювання взаємодії юрисдикцій, які наразі не співпрацюють», — заявили в Міністерстві економіки Німеччини.