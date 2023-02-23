Рада щонайменше до вересня позбавила нардепа Лероса права брати участь у пленарному засіданні

Новини

Кузьмін Олександр / УНІАН

Верховна Рада України позбавила виключеного з фракції «Слуга народу» нардепа Гео Лероса права брати участь у роботі парламенту до кінця засідання. Таке рішення ухвалили через порушення ним депутатської етики.

«Рада працює зараз у режимі безперервного засідання, тому Гео позбавлений участі до кінця поточної сесії (це початок вересня 2023 року) або до припинення воєнного стану і, відповідно, зміни спецрежиму роботи Ради під час війни. Тобто, скоріш за все, на пів року», — зазначив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Така санкція застосована через образливе висловлювання на адресу голови Офісу президента Андрія Єрмака, що пролунало за присутності президента України Володимира Зеленського.

Згідно з регламентом Верховної Ради, на пленарному засіданні промовець не повинен вживати образливих висловлювань, непристойних слів, закликати до незаконних дій. У разі порушення промовцем цієї вимоги головуючий на пленарному засіданні попереджає його про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припиняє його виступ, у разі повторного порушення — позбавляє права виступу на цьому пленарному засіданні.