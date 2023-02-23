У Лондоні дорогу біля російського посольства пофарбували в кольори українського прапору. Активістів затримали

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Reuters

У Лондоні активісти намалювали величезний український прапор на дорозі біля посольства росії поблизу Гайд-парку в Кенсінгтоні.

Про це пише Reuters.

Щоб створити прапор, група активістів Led By Donkeys зупинила рух транспорту. На малюнок площею 500 квадратних метрів витратили понад 300 літрів фарби.

«Завтра перша річниця імперіалістичного вторгнення путіна в Україну, незалежну державу та народ з повним правом на самовизначення. Наявність великого українського прапора біля його посольства в Лондоні нагадає йому про це», — заявили в Led By Donkeys.

В організації також зазначили, що фарба нетоксична, призначена для дорожніх робіт, не містить розчинників і швидко висихає. Її також можна змити. Проте поліція затримала трьох чоловіків і одну жінку, які пофарбували дорогу і перешкоджали руху транспорту.