«Нова Пошта» планує найближчими місяцями відкритися ще в двох країнах Європи
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Wikipedia
Компанія «Нова Пошта» планує найближчими місяцями відкриватися ще в двох країнах Європи. Йдеться про Німеччину та Румунію.
Про це у своєму Facebook написав співвласник компанії Володимир Поперешнюк.
Він опублікував допис про те, що у Польщі відкрилося вже 19 відділення компанії — у місті Катовіце. У коментарях його почали запитувати про плани на інші країни.
Поперешнюк розповів, що загалом компанія планує розширюватися по всій Європі. Наразі працюють над Німеччиною — там хочуть відкритися у квітні. Також є плани на Румунію — на 2 квартал 2023 року.
- За чотири місяці «Нова Пошта» відкрила вже 19 відділень у Польщі. Адреси та графік роботи відділень у Польщі можна знайти за цим посиланням.
- Також у компанії анонсували у березні відкриття першого відділення у Литві.