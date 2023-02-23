«Нова Пошта» планує найближчими місяцями відкритися ще в двох країнах Європи

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Компанія «Нова Пошта» планує найближчими місяцями відкриватися ще в двох країнах Європи. Йдеться про Німеччину та Румунію.

Про це у своєму Facebook написав співвласник компанії Володимир Поперешнюк.

Він опублікував допис про те, що у Польщі відкрилося вже 19 відділення компанії — у місті Катовіце. У коментарях його почали запитувати про плани на інші країни.

Поперешнюк розповів, що загалом компанія планує розширюватися по всій Європі. Наразі працюють над Німеччиною — там хочуть відкритися у квітні. Також є плани на Румунію — на 2 квартал 2023 року.