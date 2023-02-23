США погодилися продати Польщі майже 500 пускових установок HIMARS. Це більше, ніж має на озброєнні Пентагон

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Конгрес США не заперечує купівлю Польщею пускових установок HIMARS. Це дозволить незабаром підписати контракт на закупівлю 500 установок. Такої кількості ракетних систем вистачить на формування понад 80 батарей.

Про це повідоми міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

«Завершилася процедура мовчазного погодження Конгресом США контракту на майже 500 пускових установок HIMARS для Польщі. Це означає, що Конгрес схвалив продаж цих найсучасніших далекобійних артилерійських систем Збройним силам Польщі. Контракт незабаром буде підписано», — написав Блащак.

Після реалізації цього контракту Польща стане одним з основних операторів M142 HIMARS, бо навіть у США їх було 375 одиниць станом на 2021 рік.

Контракт довгостроковий та розрахований на десятиріччя, оскільки країна планує максимально локалізувати у себе виробництво HIMARS.