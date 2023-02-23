Рада ухвалила порядок компенсації за пошкоджене війною майно

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Парламент підтримав в цілому закон № 7198 про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави.

За проголосували 275 нардепів, повідомив обранець від «Голосу» Ярослав Железняк.

Компенсації надаватимуть винятково:

за майно (пошкоджене/зруйноване) з 24 лютого 2022 року;

упродовж трьох років після припинення або скасування воєнного стану;

Закон не поширюватиметься на обʼєкти, котрі на момент введення воєнного стану були на тимчасово окупованій території.

Компенсацію пропонують надавати виключно за пошкоджену або знищену житлову нерухомість: квартири, інші житлові приміщення (наприклад, кімнати в гуртожитках), будинки садибного типу, садові та дачні будинки, обʼєкти будівництва, в яких зведені опорні та зовнішні конструкції.

Право на компенсацію отримають тільки громадяни України, які не перебувають під санкціями та не мають судимості за загрозу нацбезпеці.

Власники знищених квартир та інших житлових приміщень одержать житловий сертифікат — документ, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення.

У власників приватних будинків буде вибір — отримати житловий сертифікат на купівлю квартири чи будинку або грошову компенсацію. Граничний розмір компенсації — і грошової, і у вигляді житлового сертифіката — відсутній.

Використати сертифікат можна протягом пʼяти років з дня його видачі, а відчужувати протягом 5 років, окрім успадкування, заборонено.

Якщо ціна житла буде вищою за суму, зазначену в сертифікаті, недоотриману частину компенсації будуть сплачувати отримувачу лише за рахунок грошових коштів, отриманих від рф для відшкодування збитків.

Строк подання заяви про надання компенсації за знищене житлове майно можна подати під час дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення. До заяви необхідно буде додати копію документа, що підтверджує право власності або придбання нерухомості та, за наявності, матеріали фото- і відеофіксації до або після знищення.

Розглядати заяви та приймати рішення про надання або відмову в наданні компенсації за знищене майно буде Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації. Такі комісії створюватимуться виконавчими органами місцевих рад, військовими або військово-цивільними адміністраціями населених пунктів.

Джерелами фінансування компенсації за пошкоджене та знищене майно будуть: