Одеський художній музей оцифрував і виклав у відкритий доступ свій науковий архів

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Євген Карєв / «Бабель»

Одеський художній музей створив цифровий архів частини матеріалів, що зберігаються у його фондах. Загалом описано та оцифровано понад 5,4 тисячі файлів з понад 30 музейних фондів.

Ідеться про документи з історії музею, фотографії, експозиційні плани та афіші, статті, матеріали про видатних працівників, мультимедійні матеріали про художників та мистецьке життя Одеси різних епох.

Цифровий архів доступний українською та англійською мовами.

«Поширена європейська практика доступності та відкритості в Україні часів повномасштабної війни та прямих загроз музейним колекціям набуває особливого значення», — додають співробітники архіву.