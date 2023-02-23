«Не в тій позиції, щоб вирішувати». У МЗС відреагували на пропозиції Угорщини, щоб США та росія домовилися про припинення війни в Україні
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- Олексій Ярмоленко
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Geraint Rowland Photography / Getty Images
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав президентів США та росії зустрітися, щоб домовитися про припинення війни в Україні. У МЗС України наголосили, що Угорщина не має права вирішувати такі питання, а Україна не погодиться на будь-які домовленості без своєї участі.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у своєму Facebook.
«Угорський міністр закордонних справ міг би зробити набагато більшу послугу людству, якби перестав підігравати росії. Лише у мріях окремих угорських політиків можливі переговори щодо України без самої України. Угорщина знаходиться не в тій позиції, аби вирішувати, коли мають починатися мирні переговори. Будапешт мав можливість допомогти вибороти мир в Україні та Європі, але став на іншу сторону історії», — зазначив він.
Ніколенко закликав очільника МЗС Угорщини перед наступним візитом до Москви чи Мінська заїхати спочатку до Словаччини, де йому могли б «дати кілька мудрих порад».
- 20 лютого міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер написав пост у Facebook з критикою «карпатських колабораціоністів путіна», зокрема йшлося про угорського премʼєра Віктора Орбана. Він розкритикував угорського премʼєра за те, що той назвав війну в Україні «конфліктом двох словʼянських держав», і за відмову надавати військову допомогу Києву. Пост він закінчив зверненням до колабораціоністів, путіна та всіх, хто хоче миру ціною знищенням України фразою «Іди нахуй».
- В Угорщині глава парламентського комітету із закордонних справ Жолт Немет заявив про психічні проблеми міністра закордонних справ Словаччини Растислава Качера, який написав пост про угорського премʼєра Віктора Орбана і завершив його лайкою.