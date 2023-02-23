Біля кордону з Чернігівською областю помітили техніку без розпізнавальних знаків і осіб у «пікселі»

Новини

Марієнко Андрій / УНІАН

Українська розвідка зафіксувала на кордоні з Чернігівською областю рух військової техніки без розпізнавальних знаків.

Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

Разом з технікою розвідка зафіксувала людей, вбраних у піксель, схожий на форму Збройних сил України. На думку командування, окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу для звинувачення українських захисників у порушенні територіальної цілісності Білорусі.

В ОК «Північ» заявили, що Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем, ніколи не вдавалися до провокацій і не мають подібного на меті. «Кожен воїн дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не посягаючи на чужі території, а виключно захищає рідну землю від нахабного та підступного ворога», — заявили в командуванні.