Телескоп «Джеймс Вебб» виявив галактики, які вчені назвали «руйнівниками Всесвіту»

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Космічний телескоп «Джеймс Вебб» виявив шість масивних стародавніх галактик, які астрономи називають «руйнівниками Всесвіту».

Про це пише The Guardian.

Ці обʼєкти датуються часом, коли Всесвіт буквально щойно утворився. Вони набагато більші, ніж вважалося можливим для галактик, які виникли відразу після Великого вибуху. Якщо відкриття буде підтверджено, це поставить під сумнів розуміння вченими того, як утворилися найдавніші галактики.

«Проблема в тому, що якщо врахувати зірки в цих галактиках, то це перевищить загальну масу, доступну у Всесвіті на той час. Тому в теорії це неможливо, але ми дійсно бачимо це на власні очі. Ми неофіційно називали ці обʼєкти «руйнівниками Всесвіту», — заявив астроном Іво Лаббе з Технологічного університету Свінберна в Мельбурні.

Свої висновки вчені зробили на основі набору даних, переданого телескопом. Він оснащений інфрачервоними датчиками, здатними виявляти світло, випромінюване найдавнішими зірками та галактиками. Переглядаючи зображення, доктор Еріка Нельсон з Університету Колорадо в Боулдері та її співавтор помітили серію «нечітких точок», які виглядали надзвичайно яскравими та надзвичайно червоними.

«Коли світло подорожує Всесвітом, який розширюється, воно зміщується в червоний колір. Цим галактикам приблизно 13,5 мільярда років, тобто вони зʼявилися приблизно через 500—700 мільйонів років після Великого вибуху», — заявила вчена.

Щоб пояснити існування таких масивних галактик на початку існування Всесвіту, науковцям потрібно було б переглянути деякі основні правила космології. «Виявляється, ми знайшли щось настільки несподіване, що насправді створює проблеми для науки. Це ставить під сумнів усю картину раннього формування галактик», — сказав Джоел Леджа, доцент кафедри астрономії та астрофізики в Університеті штату Пенсильванія та співавтор дослідження.

Існуючі моделі припускають, що після періоду швидкого розширення Всесвіт витратив кілька сотень мільйонів років на охолодження, достатнє для того, щоб газ обʼєднався та колапсував у перші зірки та галактики.

«Відкриття таких масивних галактик так скоро після Великого вибуху говорить про те, що темні віки, можливо, не були такими темними, і що Всесвіт міг бути наповнений утворенням зірок набагато раніше, ніж ми думали», — сказала доктор Емма Чепмен, астрофізик з Ноттінгемського університету.

Команда планує отримати спектральні зображення, які можуть надати більш точну інформацію про відстань і дозволять краще оцінити масу галактик. «Спектр відразу скаже нам, чи є ці відкриття справжніми», — сказала Леджа.