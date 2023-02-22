Колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського підозрюють у збитках державі на $30 мільйонів

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Андрій Пивоварський / Facebook

Колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського та його першого заступника підозрюють у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад $30 мільйонів.

Про це Національне антикорупційне бюро оголосило 22 лютого.

Так, у липні 2015 року Пивоварський спільно зі своїм заступником (на той час також головою Тарифної ради Мінінфраструктури) посприяли ухваленню наказу, за яким корабельний збір із суден у морському порту «Південний» почали стягувати й приватні компанії. Однак за законом стягувати такі збори мала Адміністрація морських портів.

Наказ ухвалили без належного економічного обґрунтування і всупереч зауваженням департаменту економіки та фінансів Мінінфраструктури та Адміністрації морських портів.

Андрій Пивоварський, міністр інфраструктури з 2014 до 2016 року. Андрій Пивоварський / Facebook

Розслідування зловживань у Мінінфраструктури почали восени 2019 року, для чого витребували матеріали із СБУ та Нацполіції, коли ті намагались закрити справу. Відтоді НАБУ просило уряд та Міністерство інфраструктури та Мінʼюст зупинити цю схему. Однак вони цього не зробили та не подали позови, аби приватні компанії повернули безпідставно отримані суми корабельного збору. Експертиза показала, що з 2017 до 2021 року через цей наказ держава недоотримала понад $30 мільйонів.