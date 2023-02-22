Президент відповів на електронну петицію про відновлення декларування
- Автор:
- Софія Телішевська
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Reuters / «Бабель»
Президент Володимир Зеленський очікує на ухвалення законопроєкту № 8071, який передбачає відновлення декларування посадовців. Про це йдеться у відповіді президента на петицію, яку підписали понад 25 тисяч людей.
Отже, президент підтримав петицію, далі слово за депутатами.
Наразі діє норма, яка передбачає, що протягом трьох місяців після завершення воєнного стану подаються всі декларації, які не були подані через призупинення електронного декларування.
- В Україні електронне декларування призупинили після початку російського вторгнення. Також закрили реєстр декларацій. Після гучних корупційних скандалів активісти вимагають повернути електронне декларування.