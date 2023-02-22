Бельгія та Нідерланди розслідують шпигунство російських кораблів у Північному морі

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Служба військової розвідки та безпеки Нідерландів виявила російський корабель біля морської вітрової електростанції в Північному морі. Бельгія заявила, що також розслідує присутність російського корабля в Північному морі.

Про це пише Reuters.

Бельгійський міністр юстиції та Північного моря Вінсент Ван Квікенборн зазначив, що російське судно зафіксували в середині листопада 2022 року. Хоча присутність російських кораблів у Північному морі не заборонена, Бельгія заявила, що уважно стежить за ситуацією у контексті війни росії в Україні.

«Ми не знаємо точних мотивів цього російського корабля, але не будьмо наївними. Особливо, якщо він поводиться підозріло поблизу наших вітрових електростанцій, підводних газових кабелів, каналів передачі даних та іншої критичної інфраструктури», — сказав Ван Квікенборн.

Російський корабель також помітили біля морської вітрової електростанції Нідерландів. Він спостерігав за енергетичною інфраструктурою. Нідерландські кораблі морської піхоти та берегової охорони вивели російське судно з Північного моря.

Москва не коментувала ці повідомлення.