Влада Китаю заборонила своїм компаніям пропонувати користувачам доступ до чат-бота ChatGPT

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George Kroeker / Unsplash

Влада Китаю заборонила місцевим технологічним компаніям пропонувати користувачам доступ до чат-боту ChatGPT у своїх сервісах.

Про це пише Nikkei.

Такі приписи від регуляторів вже отримали Alibaba, Tencent та Ant Group. Заборона пов’язана з побоюваннями влади щодо відповідей штучного інтелекту, який не цензурується. Для запуску аналогів ChatGPT китайські компанії повинні отримати спецдозвіл від влади.

ChatGPT

Нейромережа ChatGPT може видавати базовий програмний код, генерувати фінансовий аналіз, вигадувати персонажа, давати поради та відповідати на запитання. Також вона може розуміти природну людську мову та генерувати деталізований письмовий текст. Новий штучний інтелект є найновішим чат-ботом від дослідницького фонду OpenAI, який заснував Ілон Маск.

Систему розробили для надання інформації та відповідей на запитання через розмовний інтерфейс. Штучний інтелект навчається на величезній вибірці текстів, який берез з інтернету. Фонд OpenAI заявив, що ChatGPT створили з акцентом на простоту використання.

Перші користувачі описували технологію ChatGPT як альтернативу Google, оскільки вона здатна надавати описи, рішення та відповіді на складні запитання. Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, сказав, що система є «ранньою демонстрацією того, що можливо». «Незабаром у вас зʼявляться корисні помічники, які спілкуватимуться з вами, відповідатимуть на запитання та дадуть поради. Пізніше ви можете мати щось, що вимикається та виконує завдання за вас».

Однак на нинішньому етапі чат-боту бракує нюансів, навичок критичного мислення чи здатності приймати етичні рішення. Його поточна «база знань» закінчується у 2021 році, що робить деякі запити та пошуки марними. ChatGPT також може давати абсолютно неправильні відповіді та видавати дезінформацію за факт, визнає компанія OpenAI.

Фонд каже, що виправити цю проблему складно, тому що в даних, які вони використовують для навчання моделі, немає джерела істини, а контрольоване навчання теж може вводити в оману, тому що ідеальна відповідь залежить від того, що знає модель, а не від того, що знає людина-демонстратор.