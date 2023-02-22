Литва бойкотуватиме зимову сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ через участь росії. Естонія не підтримала це рішення
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- Анна Холоднова
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lgbsneak / Flickr
У Литві вирішили бойкотувати Парламентську асамблею ОБСЄ через участь у ній росіян.
Про це повідомляє Delfi.
За словами голови литовської делегації Вілії Алекнайте Абрамікене, якщо Австрія передумає надавати можливість росіянам брати участь у зустрічі, рішення про бойкот зимової сесії може змінитися. Але, на її думку, надії на це вже немає.
У Відень мали вирушити три литовські парламентарі: Вілія Алекнайте Абрамікене, Лаурінас Касчюнас та Гедрюс Сурпліс. Алекнайте Абрамікене наголосила, що їхня делегація як ніколи єдина в рішенні бойкотувати Парламентську асамблею ОБСЄ.
На відміну від Литви, Естонія вирішила взяти участь у заході, пише ERR. За словами представника Естонії Свена Сестера, Естонія таким чином висловить солідарність із присутніми на сесії українцями.
«Ми також колегіально звернулися до уряду Австрії з проханням не видавати візи депутатам російської Думи, які потрапили під санкції. Ми вже знаємо, що під час літньої сесії в Канаді візи депутатам російської Думи видавати не будуть. На жаль, Австрія прийняла рішення, що надаватиме ці візи. Після ретельного обговорення усі країни визнали, що розумніше поїхати туди та виявити солідарність з Україною», — сказав Сестер.
- 23—24 лютого у Відні відбудеться зимова сесія ПА ОБСЄ, головною темою якої буде річниця широкомасштабного вторгнення росії в Україну.
- У Міністерстві закордонних справ Австрії заявили, що відповідно до угоди з ОБСЄ, австрійці мають юридичні зобовʼязання щодо видачі віз російській делегації.