Литва бойкотуватиме зимову сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ через участь росії. Естонія не підтримала це рішення

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У Литві вирішили бойкотувати Парламентську асамблею ОБСЄ через участь у ній росіян.

Про це повідомляє Delfi.

За словами голови литовської делегації Вілії Алекнайте Абрамікене, якщо Австрія передумає надавати можливість росіянам брати участь у зустрічі, рішення про бойкот зимової сесії може змінитися. Але, на її думку, надії на це вже немає.

У Відень мали вирушити три литовські парламентарі: Вілія Алекнайте Абрамікене, Лаурінас Касчюнас та Гедрюс Сурпліс. Алекнайте Абрамікене наголосила, що їхня делегація як ніколи єдина в рішенні бойкотувати Парламентську асамблею ОБСЄ.

На відміну від Литви, Естонія вирішила взяти участь у заході, пише ERR. За словами представника Естонії Свена Сестера, Естонія таким чином висловить солідарність із присутніми на сесії українцями.

«Ми також колегіально звернулися до уряду Австрії з проханням не видавати візи депутатам російської Думи, які потрапили під санкції. Ми вже знаємо, що під час літньої сесії в Канаді візи депутатам російської Думи видавати не будуть. На жаль, Австрія прийняла рішення, що надаватиме ці візи. Після ретельного обговорення усі країни визнали, що розумніше поїхати туди та виявити солідарність з Україною», — сказав Сестер.