Рятувальники показали, як виглядає Піп Іван після пʼятиденного шторму

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Керівник Чорногірського пошуково-рятувального поста на горі Піп Іван Василь Фіцак опублікував фотографії наслідків пʼятиденного шторму на вершині.

«Наразі там хмарно, видимість обмежена, вітер південно-західний 5—6 м/с, температура повітря -8 °C», — додали в ДСНС.

Гора Піп Іван — одна з найвищих в Україні. Її висота сягає 2 028 метрів над рівнем моря. На вершині розташовані руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії. Вони були частково відновлені для туристичних потреб, нині там базується Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.