Електронні декларації за 2021 рік подали лише 28 народних депутатів
- Автор:
- Анна Холоднова
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Електронні декларації за 2021 рік подали лише 28 народних депутатів. Усього українські чиновники заповнили близько 500 тисяч декларацій.
Про це голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков сказав в ефірі телемарафону.
За його словами, найбільше декларацій подали чиновники на посадах, не повʼязаних з високими корупційними ризиками — державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування та державних підприємств.
Найменше декларацій надійшло від народних депутатів — лише 28. Також відповідні документи подали лише два працівники Офісу президента, один високопосадовець Офісу генерального прокурора та один міністр.
Голова НАЗК сподівається, що Верховна Рада проголосує за законопроєкт № 8071, який відновить процес подання і перевірки електронних декларацій.
- У травні 2022 року НАЗК повідомило, що під час дії воєнного стану подавати декларації будь-якого виду не обовʼязково. Натомість після закінчення війни в посадовців є ще три місяці на подання декларації без порушення вимог строку.