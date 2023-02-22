Білий дім опублікував хронологію поїздки Джо Байдена до Києва

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Пресслужба Офісу президента України

Білий дім опублікував хронологію таємного візиту президента США Джо Байдена до Києва, який відбувся 20 лютого 2023 року.

У неділю о 04:15 за північноамериканським часом (11:15 за Києвом) Байден вилетів із Вашингтона на літаку Air Force One до Німеччини. Там літак дозаправився, після чого знову піднявся в небо о 18:29 за центральноєвропейським часом (19:29 за Києвом).

О 19:57 (20:57) борт номер один успішно сів у польському місті Жешув-Ясенка. О 21:37 (22:37) президент США рушив із залізничного вокзалу Перемишля у десятигодинну подорож потягом до України.

О 08:00 за східноєвропейським часом, який використовує Україна, президент США прибув на станцію Київ-Пасажирський, де його зустріла посол Бріджит Брінк.

О 08:18 кортеж президента рушив до Маріїнського палацу, де Джо Байден мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

О 13:10 Джо Байден вирушив із Києва тим же потягом, яким прибув. Потяг перетнув кордон із Польщею після 20:00 за центральноєвропейським часом (21:00 за Києвом).