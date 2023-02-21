У Франції рибалки нацарапали на дельфіні гомофобний напис — це їхнє послання захисникам довкілля

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У Франції природоохоронна група Sea Shepherd France заявила, що рибалки вирізали гомофобну образу на дельфіні як послання захисникам довкілля.

Тіло дельфіна вилучили з Біскайської затоки біля узбережжя приморського міста Сабль-дʼОлон на заході Франції минулими вихідними. На шкірі дельфіна написано «Морський пастух» і французьке зневажливе слово для геїв PD.

«Жодна з наших десятків скарг щодо виловлених, понівечиних або зʼїдених дельфінів не призвела до найменшого засудження. Безкарність, яка панує на морі, призводить до всіляких зловживань і ексцесів. Океану потрібна справедливість», — заявила природоохоронна група Sea Shepherd France.

Шосту зиму поспіль група патрулює французькі води, документуючи загибель дельфінів. І це не вперше, коли група отримує повідомлення з ненавистю: у 2020 році зоозахисники знайшли дельфіна з таким самим вигравіруваним повідомленням.

За оцінками Sea Shepherd France, щороку у Франції траулери та рибалки виловлюють і вбивають 10 тисяч дельфінів. Організація закликала уряд закрити зони ризику на чотири місяці для рибальських снастей та встановити камери на рибальських човнах, щоб визначити обсяг вилову дельфінів.

Хоча французькі рибалки згідно із законом зобовʼязані повідомляти про кількість «випадкових» уловів дельфінів, декларується лише 1,5% з них. Понівечення та виснаження тіл мертвих дельфінів дозволяє рибалкам приховувати докази. Лише в січні на французьких пляжах знайшли шість понівечених дельфінів. Із грудня на берег викинуло 370 мертвих дельфінів.