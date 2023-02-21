«Уважно вивчимо та дамо висновки». Радник Сі Цзіньпіна поділився з Кулебою деталями мирної ініціативи Китаю

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Reuters / «Бабель»

Колишній міністр закордонних справ Китаю Ван Ї представив українському міністру Дмитру Кулебі деталі мирного плану КНР щодо закінчення війни в Україні.

Про це Кулеба заявив на спільній з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем пресконференції.

«У мене була зустріч із китайським топдипломатом, ексглавою МЗС КНР Ваном Ї, на якій він поділився зі мною ключовими положеннями мирного плану. Як тільки ми отримаємо його повний текст, ми уважно вивчимо цей план і дамо свої висновки», — сказав Кулеба.

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський представив в ООН власну «формулу миру», і пропозиції України базуються саме на ній.