Міносвіти рекомендує перейти на дистанційне навчання з 22 до 24 лютого

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Міністерство освіти та науки рекомендує усім навчальним закладам перейти на дистанційну форму навчання з 22 до 24 лютого 2023 року.

Про це повідомив голова МОН Сергій Шкарлет.

Станом на сьогодні внаслідок агресії рф пошкоджено 3 128 закладів освіти, з яких 441 — вщент зруйновано. Від рук окупанта загинула 461 дитина, 926 отримали поранення.

З огляду на цю статистику МОН вважає за належне убезпечити школярів і студентів у період річниці від початку російського вторгнення.