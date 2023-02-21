Міносвіти рекомендує перейти на дистанційне навчання з 22 до 24 лютого
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Міністерство освіти та науки рекомендує усім навчальним закладам перейти на дистанційну форму навчання з 22 до 24 лютого 2023 року.
Про це повідомив голова МОН Сергій Шкарлет.
Станом на сьогодні внаслідок агресії рф пошкоджено 3 128 закладів освіти, з яких 441 — вщент зруйновано. Від рук окупанта загинула 461 дитина, 926 отримали поранення.
З огляду на цю статистику МОН вважає за належне убезпечити школярів і студентів у період річниці від початку російського вторгнення.