FT: Засновник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин із 2018 року заробив на видобутку ресурсів в Африці та Азії $250 мільйонів

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Засновник російської «ПВК Вагнера» Євген Пригожин отримав понад $250 мільйонів доходу за останні чотири роки від видобутку ресурсів у різних країнах Азії та Африки.

Про це йдеться в розслідуванні Financial Times.

У 2018 році США наклали санкції на підконтрольну Пригожину компанію Evro Polis, яка отримала енергетичні концесії від президента Сирії Башара Асада в обмін на те, що найманці «Вагнера» звільняли нафтові родовища від ісламістів під час війни. Звітність Evro Polis показує, що санкції мали обмежений вплив на її діяльність: у 2020 році компанія продовжувала генерувати продажі на суму $134 млн, а чистий прибуток того року становив $90 млн.

Інші операції Пригожина набагато менші, але він продовжує торгувати, незважаючи на санкції. Компанія M Invest, що займається видобутком золота в Судані і потрапила під санкції уряду США в липні 2020 року, наступного року все одно отримала $2,6 млн.

Дві компанії, які відвантажили велику кількість промислового обладнання компаніям, що підтримуються «Вагнером», у Судані та Центральноафриканській Республіці, отримали понад $6 млн доходу до кінця 2021 року.