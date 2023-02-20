У Барселоні поліція знайшла вкрадені малюнки Сальвадора Далі

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AFP

Іспанська поліція оголосила про повернення двох сторічних малюнків художника-сюрреаліста Сальвадора Далі, які вкрали під час пограбування в Барселоні минулого року.

Про це ідеться в заяві каталонської поліції, а деталі повідомляє Euronews.

Поліція заарештувала трьох 50-річних братів і вилучили малюнки Далі, які він створив у 1922 році для книги під назвою Les Gràcies de lʼEmpordà на прохання її автора Пере Коромінеса. Це темні сільські пейзажі, намальовані на обгортковому папері.

Вартість картин — €300 тисяч. Фонд Гали та Сальвадора Далі, якому належать права на роботи художника, підтвердив справжність двох малюнків. Нинішні власники двох робіт Далі — нащадки каталонського юриста, письменника та політика Пере Коромінеса, який дружив із батьком Сальвадора Далі.

AFP

Поліція також конфіскувала інші цінні витвори мистецтва, зокрема графічні роботи, які, ймовірно, належать іспанському художнику Жоану Міро, 55 розкішних годинників, цінні монети та банкноти.

Каталонська поліція стверджує, що троє братів спеціально атакували будинки в районі Барселони з витворами мистецтва та колекціями монет та інших цінних предметів старовини.