У США знайшли лист першого президента Джорджа Вашингтона. Він скаржився на проблеми з грошима

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У США знайшли давно загублений лист першого президента країни Джорджа Вашингтона, в якому він натякає на фінансові проблеми.

Аукціонний будинок Raab Collection виставив лист на торги, стартова ціна — $50 тисяч.

Раніше лист був невідомим, він зберігався в невеликій приватній колекції у сільській місцевості Західної Вірджинії.

У листі 1787 року політик пише про свою необхідність продати землю і зібрати гроші. Він почав листування з Ісраелем Шривом, полковником у відставці, який хотів використати форму кредиту, щоб купити ділянку землі площею 1 644 акри на річці Югіогені в західній Пенсільванії. Але Вашингтон наполягав на продажу землі за готівку.

«Згадана вами земля справді продається. Я б волів мати змогу продати її вам за військові сертифікати, але єдина причина, чому я її продаю — це потреба в готівці. Одна чверть грошей має бути виплачена зразу, а решта — у вигляді трьох щорічних платежів із відсотками», — писав Вашингтон.

Вашингтон написав листа всього за кілька місяців до того, як прибув до Філадельфії як голова Конституційних зборів, що призвело до створення американської Конституції. За два роки, у 1789-му, він вступив на посаду першого президента країни.

«Це сильний лист, що зʼявився на порозі одного з великих моментів його життя, дає нам уявлення про фінансову скруту і проблеми Вашингтона — людини, про яку ми думаємо в міфічних термінах, але насправді в нього було багато дуже людських якостей», — сказав Натан Рааб, директор The Raab Collection.

Колись Джорджу Вашингтону належало 70 тисяч акрів землі на території семи штатів. За даними Національного архіву, його майно залежало від роботи сотень поневолених людей.