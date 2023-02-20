Росіяни обстрілюють Донеччину. У селі Іванопілля загинула людина, ще двоє поранені
- Автор:
- Анна Холоднова
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Донецька ОДА
На Донеччині, у селі Іванопілля Костянтинівської громади через російський обстріл загинула людина, двоє людей поранені.
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.
Протягом дня 20 лютого окупанти також вдарили з артилерії по Торецьку, обстріляли село Новий Комар із реактивних систем залпового вогню «Град» і били з артилерії та ракетою по Авдіївці.
Російські снаряди знищили та пошкодили житлові будинки, школу, «Пункт незламності», автомобілі, магазини, кавʼярню та промислові підприємства. Павло Кириленко показав наслідки обстрілу: