Перед візитом Байдена США комунікували з росією безпекове питання. У Польщі чатувала американська розвідка

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Пресслужба Офісу президента України

Під час візиту президента США Джо Байдена до України американські літаки-розвідники спостерігали за Києвом із території Польщі. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на Білий дім.

Видання також пише, що незадовго до візиту Джо Байдена в Україну Білий дім провів комунікацію з рф, щоб унеможливити конфлікт двох ядерних країн.

Байден вилетів з обʼєднаної бази Ендрюс під Вашингтоном о 04:15 в неділю, зробивши зупинку на авіабазі Рамштайн в Німеччині, перш ніж вирушити в Україну. До Києва він прибув о 08:00 за Києвом у понеділок, 20 лютого.

«У Білому домі планування візиту Байдена до Києва проходило в закритому режимі — з відносно невеликою групою помічників, які були ознайомлені з планами — з міркувань безпеки. Президент подорожував лише з кількома старшими помічниками та двома журналістами, щоб зберегти секретність», — йдеться в матеріалі.

За даними АР, поки Байден перебував в Україні, американські літаки-розвідники, включно радар повітряного базування E-3 Sentry і літак RC-135W Rivet Joint, стежили за Києвом з польського повітряного простору.