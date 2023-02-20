На окупованих територіях росіяни забирають у людей українські паспорти

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Окупанти вилучають в українців паспорти на тимчасово захоплених територіях.

Про це пише Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Там зазначають, що окупанти вигадують для цього різні приводи. Зокрема, ходять по помешканнях і вимагають отримати російські документи на власність і наголошують, що це можливо лише за наявності громадянства рф.

У заявників на отримання російського громадянства український паспорт вимагають здавати. При цьому в росії дозволено мати подвійне громадянство.

Окупанти також відбирають паспорти у людей, які потрапили в полон. Після звільнення документи не повертають.

Потім росіяни використовують відібрані паспорти для своїх ДРГ і в інших спецопераціях проти України.