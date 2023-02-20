На окупованих територіях росіяни забирають у людей українські паспорти
- Автор:
- Анна Холоднова
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Окупанти вилучають в українців паспорти на тимчасово захоплених територіях.
Про це пише Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.
Там зазначають, що окупанти вигадують для цього різні приводи. Зокрема, ходять по помешканнях і вимагають отримати російські документи на власність і наголошують, що це можливо лише за наявності громадянства рф.
У заявників на отримання російського громадянства український паспорт вимагають здавати. При цьому в росії дозволено мати подвійне громадянство.
Окупанти також відбирають паспорти у людей, які потрапили в полон. Після звільнення документи не повертають.
Потім росіяни використовують відібрані паспорти для своїх ДРГ і в інших спецопераціях проти України.
- Росія на окупованих територіях проводить політику примусової паспортизації населення. Людей, які відмовляються від російських паспортів, обмежують у правах, не беруть на роботу і навіть можуть не надавати різні соціальні послуги або виплати.