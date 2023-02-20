Навесні Мінцифри запустить military tech кластер на базі Фонду розвитку інновацій

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Кузьмін Олександр / «Бабель»

Міністерство цифрової трансформації України навесні планує запустити military tech кластер на базі Фонду розвитку інновацій. Таке завдання поставив президент Володимир Зеленський.

Про це «Бабелю» повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

Цей проєкт спрямований на підтримку фахівців, які розробляють військові технології.

«Це буде платформа для обʼєднання державних і приватних ініціатив з розробки інноваційних рішень в інтересах військової сфери, що допоможе Україні здобути технологічну перевагу над ворогом і наблизить перемогу», — зазначив Федоров.

Кластер виконуватиме чотири основні функції:

створення єдиної координаційної платформи у сфері військових технологій;

підтримка підприємців, які працюють у сфері мілтех;

швидка доставка технологічних рішень у сфері оборони до замовників;

ефективна взаємодія з усіма командами та стейкхолдерами, що працюють в Україні та за кордоном.

Запуск мілтех-кластера також активно підтримує Міністерство економіки України.