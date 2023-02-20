У Великій Британії оголосили лауреатів престижної кінопремії BAFTA. Найбільше нагород зібрав фільм «На західному фронті без змін»

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У Великій Британії оголосили лауреатів престижної кінопремії BAFTA. Найбільше нагород зібрала екранізація роману німецького письменника Еріха Марії Ремарка «На Західному фронті без змін».

Про це йдеться на сайті премії.

Цей фільм переміг у номінаціях «Найкращий фільм», «Найкращий режисер», «Найкращий фільм неаглійською мовою», «Найкраща операторська робота», «Найкращий адаптований сценарій», «Найкраща музика до фільму» та «Найкращий звук».

Режисер Едвард Бергер під час нагородження нагадав також про тих, хто зараз бореться за Україну.

Найкращим актором визнали американця Остіна Батлера за головну роль у фільмі «Елвіс», а акторкою — австралійку Кейт Бланшетт за головну роль у фільмі «Тар».

Найкращим анімаційним фільмом став «Піноккіо» режисера Гільєрмо дель Торо, а найкращим документальним фільмом — стрічка про російського опозиціонера Олексія Навального.