Питання майстерності та масованості. Резніков оцінив шанси росіян на успішне застосування авіації проти України

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Накопичення авіації біля кордонів з Україною є частиною підготовки росії до контрнаступу, а успіх її застосування залежатиме від низки чинників.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів міністр оборони Олексій Резніков.

«Не варто розділяти загрозу наступу росіян і застосування авіації. Це дві складові одного. Класична військова наука вчить — якщо плануєш йти в наступ, маєш зробити три речі: примусити свого опонента зупинитися й перейти в оборону; почати панувати в повітрі, щоб не дати йому піти в контрнаступ; маєш нищити всі його резерви, логістичні ланцюжки, запаси — і для цього теж потрібна авіація. Тому, коли ми кажемо, що росіяни готуються до наступу, то це обовʼязково і про авіацію», — сказав міністр.

Говорячи про шанси росіян на успішну повітряну кампанію, Резніков підкреслив, що це залежатиме від кількох чинників, таких як майстерність пілотів, погода, маневреність і технічний стан літаків. Він також звернув увагу на те, що українським військовим вдалося знищити більшість льотної еліти росіян і зараз у них літають переважно молоді та менш досвідчені пілоти.

«Також залежить від масованості їх прильоту, і скільки в цей день чи години нам буде потрібно випустити протиповітряних ракет. Умовно кажучи, на одну ціль — дві ракети. Якщо 20 літаків — 40 ракет, 100 літаків — 200. Ризики є, але не треба це сприймати так, що все пропало. Наші партнери це усвідомлюють, тому така активна позиція, особливо у Ллойда Остіна . Він дуже підтримує Україну і каже [партнерам]: «Час, час і ще раз час! Прискорюйтесь у передачі озброєння особливо систем ППО», — зазначив міністр.