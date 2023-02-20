Північна Корея знову запустила балістичні ракети в бік Японії
- Автор:
- Олег Панфілович
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Північна Корея в понеділок запустила дві балістичні ракети в бік Японського моря.
Про це повідомляє Міністерство оборони Японії.
За даними відомства, влада КНДР використала дві балістичні ракети. Перша ракета досягла висоти близько 100 км і пролетіла близько 400 км. Друга — на висоті 50 км пролетіла близько 350 км. Уряд Японії висловив протест Північній Кореї через ці запуски.
18 лютого КНДР заявила, що успішно випробувала балістичну ракету великої дальності. Та начебто пролетіла 1 годину 6 хвилин і 55 секунд на висоті 5 768 км, а потім точно влучила в задану область на відстані 989 км у відкритих водах.
- У відповідь на це 19 лютого Сполучені Штати, Південна Корея та Японія провели спільні повітряні навчання з залученням стратегічних бомбардувальників.