Північна Корея знову запустила балістичні ракети в бік Японії

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Північна Корея в понеділок запустила дві балістичні ракети в бік Японського моря.

Про це повідомляє Міністерство оборони Японії.

За даними відомства, влада КНДР використала дві балістичні ракети. Перша ракета досягла висоти близько 100 км і пролетіла близько 400 км. Друга — на висоті 50 км пролетіла близько 350 км. Уряд Японії висловив протест Північній Кореї через ці запуски.

18 лютого КНДР заявила, що успішно випробувала балістичну ракету великої дальності. Та начебто пролетіла 1 годину 6 хвилин і 55 секунд на висоті 5 768 км, а потім точно влучила в задану область на відстані 989 км у відкритих водах.