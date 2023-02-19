Зеленський запровадив санкції проти Московської біржі та 333 росіян

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Reuters / «Бабель»

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України про запровадження персональних санкцій проти Московської біржі та російських банкірів.

У санкційному списку — 333 прізвища. Це члени наглядових рад та заступники керівників російських банківських установ. Зокрема представники Совкомбанку, банку «Уралсиб», Металінвестбанку, банку «Зеніт» тощо.

Пакет обмежень запроваджують на 10 років. Міністерство закордонних справ України має поінформувати ЄС, США та інші країни про запроваджені санкцій та поставити перед ними питання про введення таких же обмежень.