У Новій Зеландії кількість жертв циклону «Габріель» зросла до 11

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The Guardian

У Новій Зеландії кількість загиблих від циклону «Габріель» зросла до 11. Поліція повідомляє, що виявила ще два тіла в постраждалому районі Хокс-Бей. Жертв може бути більше.

Про це пише The Guardian.

«Габріель» змив ферми, мости, худобу та затопив будинки. Рятувальники і військові за допомогою гелікоптера доставили життєво важливі припаси до постраждалих районів.

Станом на 18 лютого без світла залишаються близько 62 тисяч домогосподарств по всій країні. З них майже 40 тисяч розташовані в Хокс-Бей, де загалом проживають близько 170 тисяч людей.

Поліція направила ще 100 правоохоронців у Хокс-Бей і сусідній Тайраухіті. Місцеві ЗМІ повідомляють, що навколо Хокс-Бей облаштували блокпости, щоб стримати мародерів.