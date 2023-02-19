У Новій Зеландії кількість жертв циклону «Габріель» зросла до 11
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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The Guardian
У Новій Зеландії кількість загиблих від циклону «Габріель» зросла до 11. Поліція повідомляє, що виявила ще два тіла в постраждалому районі Хокс-Бей. Жертв може бути більше.
Про це пише The Guardian.
«Габріель» змив ферми, мости, худобу та затопив будинки. Рятувальники і військові за допомогою гелікоптера доставили життєво важливі припаси до постраждалих районів.
Станом на 18 лютого без світла залишаються близько 62 тисяч домогосподарств по всій країні. З них майже 40 тисяч розташовані в Хокс-Бей, де загалом проживають близько 170 тисяч людей.
Поліція направила ще 100 правоохоронців у Хокс-Бей і сусідній Тайраухіті. Місцеві ЗМІ повідомляють, що навколо Хокс-Бей облаштували блокпости, щоб стримати мародерів.
- 14 лютого в Новій Зеландії оголосили загальний надзвичайний стан через циклон «Габріель». Третина населення країни відчула на собі його наслідки. За всю історію Нової Зеландії надзвичайний стан вводять лише втретє. Через циклон у країні почалися сильні дощі та вітри, що спричинило підтоплення, зсуви ґрунту та пошкодження інфраструктури. Найбільше від негоди постраждав Північний острів. Саме там розташований Окленд — найбільше місто країни.